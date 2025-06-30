Олег Гончар

Влада Молдови відмовила у в’їзді 195 спортсменам із Росії та Білорусі, які планували взяти участь у чемпіонаті Європи з кікбоксингу в Кишиневі, що мав відбутися 22–27 червня. Про це повідомила Федерація кікбоксингу Росії (ФКР).

За офіційною заявою молдовської сторони, причиною заборони стало те, що спортсмени становлять підвищені ризики для національної безпеки.

ФКР отримала лист від посольства РФ у Молдові, в якому підтверджується, що турнір серед дорослих було скасовано через суперечність суспільним інтересам та звинувачення російської делегації в загрозі національній безпеці.

Було заборонено в’їзд понад 190 спортсменам із Росії та Білорусі. У змаганнях дозволено участь лише юніорських команд. ФКР Ф

У квітні 2025 року Міжнародна федерація кікбоксингу (WKF) дозволила російським спортсменам виступати під державною символікою.

Однак позиція молдовської влади призвела до скасування турніру серед дорослих, а WKF повідомила ФКР про неможливість участі російської збірної.

Скандал викликав резонанс, адже організатори, включно з мерією Кишинева, зазнали критики від партії "Дія і солідарність" (PAS) за підтримку заходу. Міністерство освіти Молдови також заявило, що турнір не був офіційно санкціонований.