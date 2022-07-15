Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
08:35
Всесвітні ігри 2022. День 7. Кікбоксинг. Фінали. Прем’єра
09:55
Хокей. Суперліга Паріматч. Донбас - Білий Барс

Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх

Максимум для інших команд – дві
Кікбоксинг
07:21
Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх

Збірна України завоювала п’ять медалей з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі. За загальною кількістю п’єдесталів наша команда стала найкращою, оскільки максимум для інших збірних – дві нагороди.

Щоправда, зважаючи на відсутність золота, українці фінішували шостими в заліку цього виду спорту.

Медалісти збірної України з кікбоксингу на Всесвітніх іграх:

Жінки: Дарина Іванова (до 51 кг) – бронза, Аліна Мартинюк (до 60 кг) – бронза.

Чоловіки: Віталій Дубіна (до 75 кг) – срібло, Орфан Сананзаде (до 63,5 кг) – срібло, Роман Щербатюк (понад 91 кг) – бронза.

Раніше збірна України завоювала срібло Всесвітніх ігор в ушу.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Кікбоксинг

Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх
Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх
07:21
Промоушен Glory розірвав контракти з усіма російськими кікбоксерами
Промоушен Glory розірвав контракти з усіма російськими кікбоксерами
18 червня 09:31
У Glory оголосили третій бій Харі – Оверім
У Glory оголосили третій бій Харі – Оверім
25 травня 22:06
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
24 травня 22:44
Українець Адамчук продав свій чемпіонський пояс Glory, щоб допомогти Україні
Українець Адамчук продав свій чемпіонський пояс Glory, щоб допомогти Україні
23 травня 20:45
Чемпіон України загинув в Чернігові через обстріли російськими окупантами
Чемпіон України загинув в Чернігові через обстріли російськими окупантами
08 березня 10:52
﻿Павло Журавльов поб'ється в Mahatch
﻿Павло Журавльов поб'ється в Mahatch
20 лютого 19:48
Українець в скандальному бою програв місцевому бійцеві на турнірі в Стамбулі
Українець в скандальному бою програв місцевому бійцеві на турнірі в Стамбулі
28 січня 22:00
Український боєць пропустив страшний удар коліном у голову і програв бій в першому раунді
Український боєць пропустив страшний удар коліном у голову і програв бій в першому раунді
28 січня 21:24
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини