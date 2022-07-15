Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх

Максимум для інших команд – дві

Збірна України завоювала п’ять медалей з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі. За загальною кількістю п’єдесталів наша команда стала найкращою, оскільки максимум для інших збірних – дві нагороди.

Щоправда, зважаючи на відсутність золота, українці фінішували шостими в заліку цього виду спорту.

Медалісти збірної України з кікбоксингу на Всесвітніх іграх:

Жінки: Дарина Іванова (до 51 кг) – бронза, Аліна Мартинюк (до 60 кг) – бронза.

Чоловіки: Віталій Дубіна (до 75 кг) – срібло, Орфан Сананзаде (до 63,5 кг) – срібло, Роман Щербатюк (понад 91 кг) – бронза.

Раніше збірна України завоювала срібло Всесвітніх ігор в ушу.