Мандзій встановив рекорд України в одномісних санах на Олімпіаді-2026
Український санкар оновив національне досягнення та посів 12-те місце
близько 2 годин тому
Фото: Reuters
Український санкар Андрій Мандзій оновив національний рекорд у чоловічих одномісних санах на Олімпійських іграх-2026. За підсумками чотирьох заїздів він показав час 3:34.774 хвилини та посів 12-те місце у фінальному протоколі.
Ще один представник України Антон Дукач завершив змагання на 16-й позиції з результатом 3:35.204. Для обох українців цей старт став одним із найкращих у кар’єрі на олімпійському рівні.
Олімпійське золото в одномісних санях уперше у своїй кар’єрі здобув німець Макс Лангенхан. Срібну нагороду виборов австрієць Йонас Мюллер, а бронзовим призером став представник Італії Домінік Фішналлер.
Поділитись