Олег Гончар

Український санкар Андрій Мандзій оновив національний рекорд у чоловічих одномісних санах на Олімпійських іграх-2026. За підсумками чотирьох заїздів він показав час 3:34.774 хвилини та посів 12-те місце у фінальному протоколі.

Ще один представник України Антон Дукач завершив змагання на 16-й позиції з результатом 3:35.204. Для обох українців цей старт став одним із найкращих у кар’єрі на олімпійському рівні.

Олімпійське золото в одномісних санях уперше у своїй кар’єрі здобув німець Макс Лангенхан. Срібну нагороду виборов австрієць Йонас Мюллер, а бронзовим призером став представник Італії Домінік Фішналлер.