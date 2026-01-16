Денис Сєдашов

Український санкар Андрій Мандзій здобув перемогу на етапі Кубка націй з санного спорту, який відбувся у німецькому Обергофі.

У чоловічих одномісних санях Мандзій показав результат 43,241 секунди. Срібним призером став поляк Матеуш Сохович (43,345), бронзову нагороду здобув швед Сванте Кохал (43,477).

Ще один українець Антон Дукач зупинився за крок від медалі, посівши четверте місце — до бронзи йому забракло лише 0,002 секунди.

Також призерами стали українські спортсмени у чоловічих двомісних санях у рамках Кубка націй. Срібні нагороди вибороли Ігор Гой та Назарій Качмар, а бронзовими призерами стали Даніїл Марціновський і Богдан Бабура. Перемогу в цій дисципліні святкували німці Моріц Єгер і Валентін Штойдте.

Дукач показал лучший результат Украины в истории в Кубке Наций, заняв второе место.