Адесанья впевнено розібрав Каноніра і захистив титул

Ісраель розбив свого опонента з дистанції

У Лас-Вегасі в головній події шоу UFC 276 в середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья (23-1) виграв рішенням суддів у Джареда Канноніра (15-6).



Починаючи з першого раунду Адесанья працював на своїй улюбленій дальній дистанції, пробиваючи лоу-кіками та джеби з прямими ударами.

Перша спроба тейкдауна з боку Канноріра сталася в третьому раунді і завершилася нічим небезпечним для суперника.

У четвертому раунді Ісраель також продовжував домінувати з дистанції. Ситуація трохи змінилася в п'ятому раунді коли у Канноніра почали проходити деякі панчі.

За підсумками п'яти раундів перемога дісталася Адесаньї: 49:46, 49:46, 50:45.

Нагадаємо, у другому поєдинку на шоу Алекс Волкановскі знищив Макса Холловея.