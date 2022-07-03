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Стронгмен. Ліга Чемпіонів

Адесанья впевнено розібрав Каноніра і захистив титул

Ісраель розбив свого опонента з дистанції
ММА
09:12
Адесанья впевнено розібрав Каноніра і захистив титул

У Лас-Вегасі в головній події шоу UFC 276 в середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья (23-1) виграв рішенням суддів у Джареда Канноніра (15-6).

Починаючи з першого раунду Адесанья працював на своїй улюбленій дальній дистанції, пробиваючи лоу-кіками та джеби з прямими ударами.

Перша спроба тейкдауна з боку Канноріра сталася в третьому раунді і завершилася нічим небезпечним для суперника.

У четвертому раунді Ісраель також продовжував домінувати з дистанції. Ситуація трохи змінилася в п'ятому раунді коли у Канноніра почали проходити деякі панчі.

За підсумками п'яти раундів перемога дісталася Адесаньї: 49:46, 49:46, 50:45.

Нагадаємо, у другому поєдинку на шоу Алекс Волкановскі знищив Макса Холловея.

Карен Агабекян
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Теги

Джарред Каннонір Ісраель Адесанья

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