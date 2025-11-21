Амосов анонсував дебют в UFC — відомі дата та суперник
Українець підписав контракт і чекає офіційного оголошення
близько 13 годин тому
Ярослав Амосов
Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) Ярослав Амосов (28-1) опублікував пост у соцмережах, в якому анонсував швидкі новини від UFC.
«Дата і суперник відомі, контракт підписаний. Слідкуйте за офіційними новинами UFC! Починається нова глава. Офіційні новини від UFC вже скоро».
Раніше українець увійшов до пулу антидопінгового тестування UFC, що є обов’язковою умовою для дебюту.
Амосов не бився з березня 2025-го, коли переміг Кертіса Міллендера в CFFC. Єдину поразку зазнав від Джейсона Джексона в Bellator у листопаді 2023-го.