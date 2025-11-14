Амосов приєднався до антидопінгової програми UFC
Ексчемпіон Bellator готується до дебюту в октагоні
26 хвилин тому
Український боєць Ярослав Амосов (28-1) приєднався до антидопінгової програми UFC та через шість місяців зможе провести свій перший бій в американській організації.
В березні 2025-го року Амосов виступив на турнірі CFFC 140 у Філадельфії, де переміг задушливим прийомом американця Кертіса Міллендера.
Вступ до UFC Registered Testing Pool — стандартний крок для потенційних новачків, який передбачає регулярне тестування.
Українець є чотириразовим чемпіоном світу з самбо.
Як повідомлялося, раніше Амосов відвідав офіс UFC.