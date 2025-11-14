Олег Гончар

Український боєць Ярослав Амосов (28-1) приєднався до антидопінгової програми UFC та через шість місяців зможе провести свій перший бій в американській організації.

В березні 2025-го року Амосов виступив на турнірі CFFC 140 у Філадельфії, де переміг задушливим прийомом американця Кертіса Міллендера.

Вступ до UFC Registered Testing Pool — стандартний крок для потенційних новачків, який передбачає регулярне тестування.

Українець є чотириразовим чемпіоном світу з самбо.

Як повідомлялося, раніше Амосов відвідав офіс UFC.