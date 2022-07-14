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Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»

Ярослав розповів, що в росії думають про війну в Україні
ММА
17:35
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ розповів про свої взаємини з російськими знайомими після початку повномасштабної війни.

«У мене дуже багато знайомих росіян. Я проводив дуже багато зборів з російськими пацанами, і багато мені писали. Є ті, які прямо розуміють, як ніби вони тут живуть. Вони розуміють, що відбувається, не бачачи всього цього своїми очима. Але вони розуміють всю суть.

А є ті, хто не розуміє, але пропонують свою, грубо кажучи, допомогу: «Якщо що, братан, приїжджай, ми тебе в Москві поселимо». Навіть нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу».

Нагадаємо, Амосов також розповів про свій позивний «Байрактар».

Карен Агабекян
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