Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) в інтерв'ю YouTube-каналу ВІДДУШИВДУШУ розповів про отримання позивного «Байрактар» під час служби в територіальній обороні.

Всі пацани засміялися. Вийшла вдалий жарт – і все, воно якось до мене приклеїлося. Хоча до цього був «Грут» – це персонаж з фільму. Я коли в комп'ютерні ігри грав, у мене був такий позивний, і я подумав, що нехай так і залишається».