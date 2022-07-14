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Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»

Ярослав в перший місяць війни служив в теробороні
ММА
16:55
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) в інтерв'ю YouTube-каналу ВІДДУШИВДУШУ розповів про отримання позивного «Байрактар» під час служби в територіальній обороні.

«У мене був позивний «Байрактар», але це не через те що я якийсь супервоін. Просто вийшов такий жарт. Там приїжджала преса, якийсь американець. Ми з ним перекинулися парою слів: він розповідав, що з Нью-Йорка, назвав своє ім'я. Потім запитав, як мене звуть. Я встав, подав йому руку і сказав: «Байрактар».

Всі пацани засміялися. Вийшла вдалий жарт – і все, воно якось до мене приклеїлося. Хоча до цього був «Грут» – це персонаж з фільму. Я коли в комп'ютерні ігри грав, у мене був такий позивний, і я подумав, що нехай так і залишається».

Нагадаємо, Амосов готовий повернутися в клітку і захищати свій чемпіонський титул.

Карен Агабекян
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Ярослав Амосов

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