Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Всемирные игры 2022. День 9. Джиу-джитсу. Не-ваза. Финалы. Пряма трансляція
20:45
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна

Амосов: «Трупів було дуже багато, це були невинні люди. Що тобі бабуся може зробити?»

Чемпіон Bellator не може назвати російських військових людьми
ММА
20:53
Амосов: «Трупів було дуже багато, це були невинні люди. Що тобі бабуся може зробити?»

Володар чемпіонського пояса Bellator Ярослав Амосов зізнався, що після побаченого в Ірпіні і в Бучі не може назвати російських військових людьми:

«Трупів було дуже багато на окупованих територіях. Є такі моменти, що змушували наших людей, мирне населення їх збирати, закидати в машину.

Як їхати на Бучу, ти заїжджаєш в місто, дивишся ліворуч-вправоруч – там всі вулиці йдуть донизу, тобто, ти бачиш всю вулицю. Що праворуч, що ліворуч ти дивишся – там всюди були мертві люди, які лежали там вже по два-три тижні, їх ніхто не прибирав.

І було видно, що це невинні люди: бабуся, яка їхала на велосипеді, сім'я, змотана і вбита, просто жінки якісь.

Це мирний народ. Що тобі бабуся може зробити? Як можна займатися ось цим ось…

Я розумію, тебе відправляють, це війна, жорстко. Але ти все одно повинен залишатися людиною. А це не люди. Ті, хто були в Бучі, це точно не люди. Це якісь просто... я навіть не знаю. Орки. Це, напевно, правильна для них назва».

Також в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ Амосов розповів про «тигрів», які приїхали в Ірпінь після закінчення там бойових дій.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослав Амосов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»
Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»
ММА
19:54
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
ММА
18:40
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
ММА
14 липня 17:35
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
ММА
14 липня 16:55
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
ММА
16 червня 18:59

Новини: ММА

Амосов: «Трупів було дуже багато, це були невинні люди. Що тобі бабуся може зробити?»
Амосов: «Трупів було дуже багато, це були невинні люди. Що тобі бабуся може зробити?»
20:53
Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»
Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»
19:54
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
18:40
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
14 липня 17:35
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
14 липня 16:55
Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором
Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором
13 липня 11:05
Переможець протистояння Ортега – Родрігес битиметься за титул з Волкановскі
Переможець протистояння Ортега – Родрігес битиметься за титул з Волкановскі
12 липня 14:19
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
11 липня 22:15
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
11 липня 18:27
Всі новини

Популярні новини

Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Всі новини