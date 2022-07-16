Амосов: «Трупів було дуже багато, це були невинні люди. Що тобі бабуся може зробити?»

Володар чемпіонського пояса Bellator Ярослав Амосов зізнався, що після побаченого в Ірпіні і в Бучі не може назвати російських військових людьми:

Як їхати на Бучу, ти заїжджаєш в місто, дивишся ліворуч-вправоруч – там всі вулиці йдуть донизу, тобто, ти бачиш всю вулицю. Що праворуч, що ліворуч ти дивишся – там всюди були мертві люди, які лежали там вже по два-три тижні, їх ніхто не прибирав.

І було видно, що це невинні люди: бабуся, яка їхала на велосипеді, сім'я, змотана і вбита, просто жінки якісь.

Це мирний народ. Що тобі бабуся може зробити? Як можна займатися ось цим ось…

Я розумію, тебе відправляють, це війна, жорстко. Але ти все одно повинен залишатися людиною. А це не люди. Ті, хто були в Бучі, це точно не люди. Це якісь просто... я навіть не знаю. Орки. Це, напевно, правильна для них назва».