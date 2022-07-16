Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:00
Всесвітні ігри 2022. День 8. Скелелазіння. Чоловіки. Фінал. Прем’єра
19:20
Всесвітні ігри 2022

Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»

Боєць Bellator служив в теробороні
ММА
18:40
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) зізнався, що під час військових дій в рідному Ірпені навіть і не думав про чемпіонський пояс:

«Це мама пояс ховала, я не знаю, як це сталося. На той час я не думав про пояс, мені було все одно. У мене ще питали, де я його дів. Я говорив: «Яка різниця, де пояс?» Я тоді про нього не думав.

Потім, коли все почало тут закінчуватися, то я зрозумів, що є якісь речі, які можна було б забрати».

Також в інтерв'ю отдушит Амосов розповів про те, що знайомі з росії пропонували йому виїхати в москву.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослав Амосов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
ММА
14 липня 17:35
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
ММА
14 липня 16:55
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
ММА
16 червня 18:59

Новини: ММА

Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
18:40
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
14 липня 17:35
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
Амосов розповів як отримав позивний «Байрактар»
14 липня 16:55
Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором
Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором
13 липня 11:05
Переможець протистояння Ортега – Родрігес битиметься за титул з Волкановскі
Переможець протистояння Ортега – Родрігес битиметься за титул з Волкановскі
12 липня 14:19
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
11 липня 22:15
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
11 липня 18:27
Адесанья назвав ім’я свого наступного суперника
Адесанья назвав ім’я свого наступного суперника
11 липня 16:14
Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
11 липня 15:24
Всі новини

Популярні новини

Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
15
Всі новини