Амосов: «Російським знайомим нічого не відповідав і не відповідаю до цього часу»
Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»
Боєць Bellator служив в теробороні
18:40
Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) зізнався, що під час військових дій в рідному Ірпені навіть і не думав про чемпіонський пояс:
«Це мама пояс ховала, я не знаю, як це сталося. На той час я не думав про пояс, мені було все одно. У мене ще питали, де я його дів. Я говорив: «Яка різниця, де пояс?» Я тоді про нього не думав.
Потім, коли все почало тут закінчуватися, то я зрозумів, що є якісь речі, які можна було б забрати».
Також в інтерв'ю отдушит Амосов розповів про те, що знайомі з росії пропонували йому виїхати в москву.
Коментарі 0