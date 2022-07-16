Амосов: «Це мама ховала пояс. Мені тоді було все одно»

Боєць Bellator служив в теробороні

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) зізнався, що під час військових дій в рідному Ірпені навіть і не думав про чемпіонський пояс:

«Це мама пояс ховала, я не знаю, як це сталося. На той час я не думав про пояс, мені було все одно. У мене ще питали, де я його дів. Я говорив: «Яка різниця, де пояс?» Я тоді про нього не думав. Потім, коли все почало тут закінчуватися, то я зрозумів, що є якісь речі, які можна було б забрати».

Також в інтерв'ю отдушит Амосов розповів про те, що знайомі з росії пропонували йому виїхати в москву.