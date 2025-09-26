Амосов відвідав офіс UFC
Ярослав планував підписати контракт з організацією
близько 23 годин тому
Ярослав Амосов
Колишній чемпіон Bellator MMA в напівсередній вазі українець Ярослав Амосов опублікував у Instagram фото з офісу UFC.
Після своєї єдиної поразки в ММА Амосов пішов з Bellator та тривалий час знаходився без контракту. Ярослав хотів підписати контракт з UFC, але перемовини йшли дуже важко і боєць довгий час залишався без поєдинку.
Нагадаємо, Амосов свій крайній бій провів у березні, задушивши у першому раунді Кертіса Міллендера.