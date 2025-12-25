Олег Гончар

Менеджер ексчемпіона UFC у напівважкій вазі Магомеда Анкалаєва (20-2-1) Різван Магомедов поділився планами на майбутнє підопічного. Слова менеджера навів mmajunkie.usatoday.com.

За словами Магомедова, Перейра не планує в наступному поєдинку битися з Анкалаєвим і тому їм доведеться спершу побити когось з топів.

«Алекс Перейра не горить бажанням третього бою з Магомедом, але ми наполягатимемо. Зараз Магомеду потрібна одна перемога — наприклад, з Їржі Прохазкою. Якщо розправимося з таким суперником, забезпечимо ще один титульний шанс». Різван Магомедов

Їржі Прохазка (32-5-1) йде на серії з двох перемог над Джамалом Хіллом (12-4) та Халілом Раунтрі (14-7).

Нагадаємо, раніше Джо Роган назвав першого суперника чемпіона UFC Перейри.