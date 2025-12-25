Анкалаєв хоче битися з Прохазкою, а потім з Перейрою
Менеджер хоче перемогу над чехом для титульного шансу
близько 1 години тому
Менеджер ексчемпіона UFC у напівважкій вазі Магомеда Анкалаєва (20-2-1) Різван Магомедов поділився планами на майбутнє підопічного. Слова менеджера навів mmajunkie.usatoday.com.
За словами Магомедова, Перейра не планує в наступному поєдинку битися з Анкалаєвим і тому їм доведеться спершу побити когось з топів.
«Алекс Перейра не горить бажанням третього бою з Магомедом, але ми наполягатимемо. Зараз Магомеду потрібна одна перемога — наприклад, з Їржі Прохазкою. Якщо розправимося з таким суперником, забезпечимо ще один титульний шанс».
Їржі Прохазка (32-5-1) йде на серії з двох перемог над Джамалом Хіллом (12-4) та Халілом Раунтрі (14-7).
