Експерт та коментатор UFC Джо Роган висловився про майбутнє чемпіона напівважкої ваги Алекса Перейри. Американця цитує fightnews.info:

Є багато розмов про те, що Перейра поб'ється у важкій вазі. Активно кажуть, що він, можливо, навіть поб'ється з Сірілом Ганом. Я не знаю, як це відповідає дійсності. Я не говорив про це з Даною Вайтом. Але цей крок не видається нелогічним. Наразі Перейра важить 109 кілограмів. Навіть понад 109 кг.

Не помиляйтеся, цей хлопець може нокаутувати важковаговиків. У цьому немає жодних сумнівів. Він б'є сильніше, ніж будь-хто, за ким коли-небудь стежили.