Олег Гончар

Колишній друг Конора Макгрегора (22-6) Артем Лобов (13-15-1) поділився інсайдом про підготовку ірландця до бою з Хабібом Нурмагомедовим у 2018 році, який завершився поразкою Макгрегора задушливим прийомом у четвертому раунді.

В інтерв’ю MMA Junkie Лобов розповів, як Макгрегор нехтував тренуваннями перед поєдинком на UFC 229.

Лобов заявив, що сподівається на повернення Макгрегора в октагон, адже у разі яскравого нокауту в наступному бою це може спровокувати реванш із Нурмагомедовим.

«Якщо Конор буде готовий на 100%, один нокаут — і весь світ заговорить про повернення Хабіба». Артем Лобов

За словами Лобова, Макгрегор підходив до бою з неправильним настроєм, віддаючи перевагу вечіркам.

«Він тренувався лише двічі на тиждень. Я благав його прилетіти до Лас-Вегаса для підготовки, але він послав мене. Якби він тренувався хоча б чотири рази на тиждень, можливо, переміг би». Артем Лобов

Лобов готується до бою з Зубайрою Тухуговим на PFL у Дубаї 3 жовтня.