Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) прокоментував Championship Rounds анонсований поєдинок проти Сіріла Гана (13-2), який відбудеться 25 жовтня в Абу-Дабі на турнірі UFC 321.

Аспіналл заявив, що повертається після річної перерви і нарешті зустрінеться з Ганом, якого намагалися звести з ним уже тричі, але француз відмовлявся.

За його словами, контракти на бій вже підписані, а попередні три спроби організувати поєдинок зривалися через відмову француза. Також Аспіналл нагадав, що для Гана це вже третій титульний шанс, і він сподівається остаточно вивести суперника з чемпіонської гонки.

Аспіналл здобув титул у червні 2025 року після завершення кар’єри Джона Джонса, а до цього, в липні 2024 року нокаутував Кертіса Блейдса. Ган у грудні 2024 року переміг Олександра Волкова роздільним рішенням суддів, що викликало суперечки. Це буде перший захист титулу для Аспіналла та третя спроба Гана завоювати пояс UFC після поразок Франсісу Нганну в 2022 році і Джону Джонсу в 2023-му.