Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) прокоментував поразку американця Майкла Чендлера (23-10) у поєдинку проти Педді Пімблетта (23-3).

Бій відбувся на UFC 317 у Сінгапурі, де Пімблетт здобув перемогу задушливим прийомом у другому раунді.

Аспіналл заявив, що причиною невдачі Чендлера став низький бійцівський IQ. Він здивований, що досвідчений атлет із такою кількістю боїв витрачає енергію на максимальні зусилля без стратегії, порівнявши це зі спринтом протягом п’яти хвилин.

За словами чемпіона, Чендлер кидає удари з повною силою та діє хаотично, що виглядає дивно для бійця з його досвідом.

Зазначимо, що ця поразка стала для Чендлера третьою в останніх чотирьох боях, тоді як Пімблетт продовжує свою переможну серію, зміцнюючи позиції в легкій вазі.