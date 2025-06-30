Олег Гончар

Британський легковаговик UFC Педді Пімблетт (23-3) висловився про можливий поєдинок із новим чемпіоном легкої ваги Ілією Топурією (17-0) після їхньої гучної перепалки на UFC 317 у Лас-Вегасі, повідомляє Sportskeeda.

У нас є історія. Наш бій не потребує розкрутки — він сам себе продасть. Ми щиро ненавидимо один одного, таке рідко буває. Люди не бачили нічого подібного з часів Хабіба і Конора. Я не хочу швидко його фінішувати. Я знищу його за хвилину до кінця бою, а перед цим 700 разів вдарю ліктями. Мені хочеться його знівечити. Педді Пімблетт

30-річний британець перебуває на серії з дев’яти перемог, останньою з яких став технічний нокаут у третьому раунді над Майклом Чендлером (23-10). Топурія, своєю чергою, здобув титул, нокаутувавши Чарльза Олівейру в першому раунді на UFC 317.

Словесна перепалка між бійцями, що переросла в штовханину після бою, підігріла інтерес до їхнього потенційного протистояння.