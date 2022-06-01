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Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»

Тоні Макгрегор жорстко відповів президенту України
ММА
14:14
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Тоні та Конор Макгрегор / Фото - extra.ie
Батько екс-чемпіона UFC в двох дивізіонах Конора Макгрегора (22- 6), Тоні Макгрегор, відреагував на критику його сина від президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Зеленський заявив, що раніше був фанатом Макгрегора, проте змінив свою думку через фото скандального ірландця з президентом росії владіміром путіним.

Цитує Макгрегора-старшого sundayworld.com.

«Зеленський, бийся в своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота».


Нагадаємо, Конор чотири роки тому опублікував спільне фото з путіним, зроблене під час фіналу футбольного ЧС-2018 в росії.

Раніше Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс.
Володимир Кириченко
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Конор Макгрегор Володимир Зеленський

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