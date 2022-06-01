Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Тоні Макгрегор жорстко відповів президенту України
14:14
Тоні та Конор Макгрегор / Фото - extra.ieБатько екс-чемпіона UFC в двох дивізіонах Конора Макгрегора (22- 6), Тоні Макгрегор, відреагував на критику його сина від президента України Володимира Зеленського.
Напередодні Зеленський заявив, що раніше був фанатом Макгрегора, проте змінив свою думку через фото скандального ірландця з президентом росії владіміром путіним.
Цитує Макгрегора-старшого sundayworld.com.
«Зеленський, бийся в своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота».
Нагадаємо, Конор чотири роки тому опублікував спільне фото з путіним, зроблене під час фіналу футбольного ЧС-2018 в росії.
Раніше Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс.
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