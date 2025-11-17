Олег Гончар

Член Залу слави UFC та колишній чемпіон у середній вазі британець Майкл Біспінг пояснив, чому поєдинок між чемпіоном напівсередньої ваги Ісламом Махачевим та непереможним чемпіоном легкої ваги Ілією Топурією найближчим часом не відбудеться.

«Поки не думаю, що бій між Ісламом і Ілією відбудеться. Думаю, Топурія ще кілька разів захистить свій титул, перш ніж навіть подумає про перехід у напівсередню. Для Іслама немає нестачі суперників у 77 кг». Майкл Біспінг

Топурія нещодавно заявив, що готовий піднятися в 77 кг і побитися з Махачевим, але Биспінг вважає це передчасним.

Махачев йде на серії з 16 перемог і щойно завоював другий титул, тоді як Топурія має захистити пояс.