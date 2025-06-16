Бій Махачев — Делла Маддалена: Сехудо назвав дату бою
Іслам підніметься до напівсередньої ваги для бою за титул UFC
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC Генрі Сехудо в ефірі подкасту Pound4Pound назвав дату потенційного поєдинку між чемпіоном UFC в легкій вазі Ісламом Махачевим і чинним чемпіоном у напівсередньому дивізіоні Джеком Делла Маддалени.
«Бій між Махачевим і Делла Маддаленою призначено на 20 жовтня. Місце проведення ще не визначено».
Махачев раніше відмовився захищати титул в легкій вазі та планує піднятися до напівсередньої ваги, щоб поборотися за пояс, який Делла Маддалена здобув на UFC 315, перемігши Белала Мухаммада.