О'Меллі готовий провести поєдинок з Яном
Бій О'Меллі і Муньоса завершився зі скандалом і без переможця
Педро не зміг продовжити сутичку через влучання пальцем в око
08:10
У Лас-Вегасі на турнірі UFC 276 американський проспект Шон О'Меллі (14-1) не зміг перемогти бразильця Педро Муньоса (19-7).
Перший раунд дуже був схожий на сутичку кікбоксерів, оскільки обидва багато атакували кіками, більшу кількість яких викинув бразилець.
У другому раунді бійці почали працювати трохи активніше, але до значних епізодів справа не дійшла. Потім О'Меллі влучив пальцем в око Муньоса, і бразилець не зміг продовжити поєдинок, а бій був визнаний тим, що не відбувся.
Нагадаємо, на турнірі UFC 276 свою кар'єру завершив один з найпопулярніших бійців – Дональд Серроне.
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