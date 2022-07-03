Бій О'Меллі і Муньоса завершився зі скандалом і без переможця

Педро не зміг продовжити сутичку через влучання пальцем в око

У Лас-Вегасі на турнірі UFC 276 американський проспект Шон О'Меллі (14-1) не зміг перемогти бразильця Педро Муньоса (19-7).



Перший раунд дуже був схожий на сутичку кікбоксерів, оскільки обидва багато атакували кіками, більшу кількість яких викинув бразилець.

У другому раунді бійці почали працювати трохи активніше, але до значних епізодів справа не дійшла. Потім О'Меллі влучив пальцем в око Муньоса, і бразилець не зміг продовжити поєдинок, а бій був визнаний тим, що не відбувся.

Нагадаємо, на турнірі UFC 276 свою кар'єру завершив один з найпопулярніших бійців – Дональд Серроне.