Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (35-11) через соцмережі звернувся до вболівальників після поразки від грузина Ілії Топурії (17-0) в головному бою турніру UFC 317 у Лас-Вегасі.

Топурія здобув титул, нокаутувавши бразильця в першому раунді.

Олівейра, попри невдачу, зберіг позитивний настрій.

Цього разу результат був не на нашу користь, але таке буває в спорті — це воля Бога. Я почуваюся добре, лише кілька швів. Дякую всім за підтримку та теплі слова. Повертаюся додому, а далі побачимо. Чарльз Олівейра

36-річний бразилець зазнав третьої поразки в останніх п’яти боях, але залишається одним із найяскравіших бійців дивізіону. Топурія, своєю чергою, підтвердив статус зірки, здобувши титул у легкій вазі після домінування в напівлегкій категорії.