Чемпіонку світу із України дискваліфікували на 2 роки через позитивний допінг-тест

Володимир Кириченко

Міжнародне агентство тестування (ITA) на своєму офіційному сайті повідомило про дискваліфікацію на 2 роки української бійчині ММА Анастасії Голінко за порушення антидопінгових правил.

Вона здала позитивний тест на допінг 16 лютого 2023 року під час чемпіонату світу IMMAF 2022 у Белграді (Сербія).

В її організмі виявили фуросемід, який знаходиться у списку заборонених речовин WADA. Фуросемід може застосовуватися спортсменами для виведення води з організму для швидкого схуднення.

Дискваліфікації діє з 9 травня 2025 року до 8 травня 2027 року, а результати спортсменки було анульовані з 16 лютого 2023 року.

Зазначимо, що Голінко у 2022 році стала чемпіонкою світу з ММА серед молоді.

Нагадаємо, американка Кайла Харрісон стала новою чемпіонкою UFC.