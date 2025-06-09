Чемпіонку світу із України дискваліфікували на 2 роки через позитивний допінг-тест

В її організмі виявили фуросемід

близько 8 годин тому

Анастасія Голінко / Фото - Facebook
Анастасія Голінко / Фото - Facebook
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Володимир Кириченко

Міжнародне агентство тестування (ITA) на своєму офіційному сайті повідомило про дискваліфікацію на 2 роки української бійчині ММА Анастасії Голінко за порушення антидопінгових правил.

Вона здала позитивний тест на допінг 16 лютого 2023 року під час чемпіонату світу IMMAF 2022 у Белграді (Сербія).

В її організмі виявили фуросемід, який знаходиться у списку заборонених речовин WADA. Фуросемід може застосовуватися спортсменами для виведення води з організму для швидкого схуднення.

Дискваліфікації діє з 9 травня 2025 року до 8 травня 2027 року, а результати спортсменки було анульовані з 16 лютого 2023 року.

Зазначимо, що Голінко у 2022 році стала чемпіонкою світу з ММА серед молоді.

Нагадаємо, американка Кайла Харрісон стала новою чемпіонкою UFC.

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