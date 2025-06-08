Олег Гончар

У со-головному поєдинку турніру UFC 316, що відбувся в Ньюарку (США) американка Кайла Харрісон (19-1) відібрала титул чемпіонки жіночого найлегшого дивізіону у співвітчизниці Джуліанни Пеньї (12-6).

Харрісон, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою з дзюдо, домінувала завдяки своїм борцівським навичкам. У першому раунді вона успішно провела тейкдаун, контролюючи Пенью в партері.

Потім Джуліанна порушила правила, завдавши два заборонених апкіки, за що отримала штраф у вигляді зняття одного бала. У другому раунді Кайла повторила сценарій, перевела бій у партер і на останніх секундах змусила Пенью здатися, застосувавши больовий прийом.

Це був третій бій Харрісон у UFC. Раніше вона здолала Холлі Холм і Кейтлен Вієйру.

Нагадаємо, на цьому турнірі Мераб Двалішвілі задушив Шона О'Меллі.