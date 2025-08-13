Чендлер назвав бійця з найбільшими шансами перемогти Топурію
Ексчемпіон Bellator вважає експретендента найнебезпечнішим суперником для чинного чемпіона UFC
близько 3 годин тому
Ексчемпіон Bellator у легкій вазі Майкл Чендлер (23-10) поділився думкою про найскладнішого суперника для чинного чемпіона UFC Ілії Топурії (17-0). Слова бійця навів портал Bloody Elbow.
Чендлер вважає, що Джастін Гейджі (26-5) має найбільше шансів перемогти Топурію завдяки своєму досвіду та зміні стилю.
«Гейджі має вражаюче резюме, і останнім часом він перестав битися безрозсудно. Я думаю, він діятиме стратегічно, і в нього більше шансів перемогти Ілію, ніж у будь-кого іншого».
Нагадаймо, 28-річний Топурія в останньому бою нокаутував Чарльза Олівейру в першому раунді на UFC 317. 36-річний Гейджі в своєму останньому поєдинку переміг Рафаеля Фізієва одноголосним рішенням суддів.
Поділитись