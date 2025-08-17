Олег Гончар

На турнірі UFC 319 у Чикаго Хамзат Чимаєв (15-0) переміг Дрикуса Дю Плессі (23-3) та став новим чемпіоном UFC у середній вазі.

Чимаєв домінував, використовуючи тейкдауни та контроль біля сітки. У всіх раундах він утримував Дю Плессі в партері або притискав до сітки, завдаючи ударів колінами. У п’ятому раунді Дю Плессі ненадовго перехопив ініціативу, але Чимаєв швидко відновив перевагу.

Судді віддали перемогу Чимаєву з рахунком 50-44.

Це перший титульний бій Чимаєва, тоді як Дю Плессі втратив пояс, здобутий у лютому 2025 року.