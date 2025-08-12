Олег Гончар

Чемпіон UFC у середній вазі (до 84 кг) Дрікус дю Плессі поділився своєю мотивацією перед титульним поєдинком проти третього номера рейтингу UFC Хамзата Чимаєва.

Південноафриканець наголосив, що налаштований не просто вистояти, а домінувати в бою. Він вважає себе мисливцем, який прагне перемогти максимально видовищно. Дю Плесси визнав силу Чимаєва, але впевнений у своїй перевазі.

«Я йду в октагон не для того, щоб виживати. Я йду полювати. Я мисливець, а не жертва. Я хочу домінувати від першої до останньої секунди. Усі знають, що Хамзат — один із найсильніших бійців, але я знаю, що я найкращий». Дрікус Дю Плессі

Бій відбудеться на турнірі UFC 319 у Чикаго в ніч на 17 серпня.