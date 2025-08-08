Олег Гончар

Третій номер рейтингу UFC у середній вазі (до 84 кг) Хамзат Чимаєв (13-0) прокоментував внесок президента США Дональда Трампа у підтримку бійців.

На YouTube-каналі FULL SEND MMA Чімаєв заявив, що Дональд Трамп зробив багато для спортсменів змішаних єдиноборств. Подробиць він не уточнив, але його слова викликали інтерес серед уболівальників.

У ніч з 16 на 17 серпня за московським часом Чимаєв зустрінеться з чемпіоном UFC у середній вазі, південноафриканцем Дрікусом дю Плессі, на турнірі UFC 319 у Чикаго, США. Це буде перший бій Чимаєва на американській арені, оскільки раніше у нього були проблеми з візою.

Нагадаємо, раніше Шон Стрікленд різко розкритикував Чимаєва, назвавши його морально слабким.