Олег Гончар

34-річний ексчемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд (29-7) різко висловився про непереможного Хамзата Чимаєва (13-0), назвавши його «морально слабким».

В інтерв’ю YouTube-каналу Red Corner MMA американець пригадав спільні з Чимаєвим тренування після COVID-19.

«Чимаєв — просто ідіот. Я тренувався з ним, коли він був на реабілітації. Є відео, де я кажу: «О, ти найкращий», — але це був сарказм». Шон Стрікленд

Стрікленд звинуватив Чимаєва у виборі слабших суперників, таких як бійці з рекордом 1-1, замість топових атлетів, як Едмен Шахбазян.

«Він уміє битися, але морально слабкий». Шон Стрікленд

Чимаєв, який не бився з жовтня 2024 року, готується до титульного бою проти Дрікуса Дю Плессі на UFC 319 у серпні.

Стрікленд, що програв Дю Плессі пояс у січні 2025-го, прагне реваншу з ним або з Ісраелем Адесаньєю.