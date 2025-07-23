Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у найлегшій вазі Деметріус Джонсон високо оцінив абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) за його готовність приймати будь-які виклики. Про це він розповів у своєму подкасті.

Джонсон підкреслив, що Усик вирізняється серед інших боксерів своєю готовністю битися з будь-яким суперником, не уникаючи поєдинків, що є рідкістю в сучасному боксі.

"Що ми маємо цінувати в Усику — те, що він готовий битися з будь-ким, правда? У боксі зазвичай боксер може відмовитися від бою. Але Усик – він чемпіон. Назвали Дюбуа – чудово, надішліть контракт". Деметріус Джонсон

Деметріус порівняв Усика з іншими зірками боксу, такими як Джервонта Девіс чи Раян Гарсія, зазначивши, що організація їхніх боїв із топовими суперниками часто затягується.

Нагадаємо, 19 липня Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді, втретє ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.