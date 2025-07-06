Деметріус Джонсон: «Завершення кар’єри Джонса затьмарене тінню Аспіналла»
Колишній чемпіон UFC, що Джон не збирався битися с Томом
близько 1 години тому
38-річний американець Деметріус Джонсон прокоментував завершення кар'єри свого співвітчизника Джона Джонса.
На думку Джонсона, Джонс був готовий до поєдинку з Томом Аспіналлом після перемоги над Стіпе Міочичем, але, ймовірно, свідомо запросив надвисокий гонорар у 30 мільйонів доларів, передбачаючи відмову організаторів. Слова наводить Sportskeeda.
Ми ніколи не дізнаємось, чому Джон не погодився на цей бій. Було б чесно, якби він сказав: “Я не збирався битися з Аспіналлом. Він молодий, вибуховий і небезпечний. Я не хочу ризикувати своєю спадщиною”. Це була б відверта позиція, яку я хотів би почути. Він не зобов’язаний був виходити проти Тома, але факт залишається фактом — Джон завершив кар’єру, і над цим рішенням нависає тінь Аспіналла.
Джонс – про завершення кар’єри: «Моїм завданням було сидіти і мовчати».