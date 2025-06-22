Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі американець Джон Джонс оголосив про завершення кар’єри після заяви президента UFC Дейни Уайта. Про це він написав у соціальній мережі X, передає ESPN.

«Я зараз абсолютно пригнічений, я так сильно люблю вас, хлопці. Дякую». Джон Джонс

Джонс, один із найвидатніших бійців в історії MMA, завершив кар’єру з рекордом 28 перемог і однією поразкою, яка була через заборонені удари по супернику. Тобто, його досі ніхто не побив.

Останній бій Джонса відбувся в листопаді 2024 року на UFC 309 у Нью-Йорку, де він переміг ексчемпіона Стипе Міочича, захистивши титул у важкій вазі.

Кар’єра Джонса включає 13 захистів титулу в напівважкій вазі та перемогу в важкому дивізіоні. Попри травми та дискваліфікації, він залишався іконою найкращим в історії.