Нганну – про конфлікт з UFC: «Вони виставили мене поганим хлопцем»
Дейна Уайт: «Ми близькі до нової угоди з Нганну»
У UFC не хочуть відпускати бійця
13 грудня 20:58
Думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Ні у кого немає сумнівів, що Нганну повинен бути в UFC і завершить свою спадщину тут. Ми близькі до нового контракту. Така моя філософія. Ми робимо все, щоб утримати тих, хто нам потрібен. Але також вірно і те, що якщо ти не хочеш залишатися з нами, то і ми не будемо пробувати. Це не негатив. Просто ми або разом, або ні.
Біспінг вважає, що Нганну поб'є Джона Джонса.
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