Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Дейна Уайт: «Ми близькі до нової угоди з Нганну»

У UFC не хочуть відпускати бійця
ММА
13 грудня 20:58
Дейна Уайт: «Ми близькі до нової угоди з Нганну»
Президент UFC Дейна Уайт підтвердив, що чинний чемпіон промоушена у важкій вазі Френсіс Нганну (17-3) підпише нову угоду з організацією. Цитує ESPN.

Думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Ні у кого немає сумнівів, що Нганну повинен бути в UFC і завершить свою спадщину тут. Ми близькі до нового контракту. Така моя філософія. Ми робимо все, щоб утримати тих, хто нам потрібен. Але також вірно і те, що якщо ти не хочеш залишатися з нами, то і ми не будемо пробувати. Це не негатив. Просто ми або разом, або ні.


Біспінг вважає, що Нганну поб'є Джона Джонса.
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Френсіс Нганну

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Нганну – про конфлікт з UFC: «Вони виставили мене поганим хлопцем»
Нганну – про конфлікт з UFC: «Вони виставили мене поганим хлопцем»
ММА
03 грудня 15:24
«Це моє рішення, подобається воно чи ні». Нганну назвав умови для нового контракт з UFC
«Це моє рішення, подобається воно чи ні». Нганну назвав умови для нового контракт з UFC
ММА
30 листопада 13:26
Біспінг вважає, що Нганну поб'є Джона Джонса
Біспінг вважає, що Нганну поб'є Джона Джонса
ММА
23 листопада 10:53
Джойс хоче провести боксерський поєдинок з чемпіоном UFC у важкій вазі
Джойс хоче провести боксерський поєдинок з чемпіоном UFC у важкій вазі
Бокс Професійний бокс
22 листопада 18:41

Новини: ММА

Гордон викликав Пімблетта на реванш
Гордон викликав Пімблетта на реванш
10:58
Біспінг – про можливий бій Макгрегор – Чендлер: «Це той бій, який є сенс організовувати»
Біспінг – про можливий бій Макгрегор – Чендлер: «Це той бій, який є сенс організовувати»
14 грудня 15:42
Дейна Уайт: «Ми близькі до нової угоди з Нганну»
Дейна Уайт: «Ми близькі до нової угоди з Нганну»
13 грудня 20:58
Чендлер – про бій з Макгрегором: «Не сумніваюся, що ми розділимо з ним октагон»
Чендлер – про бій з Макгрегором: «Не сумніваюся, що ми розділимо з ним октагон»
13 грудня 18:19
Маурісіо Руа: «Бій проти Потєрі стане останнім в моїй кар'єрі»
Маурісіо Руа: «Бій проти Потєрі стане останнім в моїй кар'єрі»
13 грудня 18:00
Легенда UFC зізнався, що бій з українцем Потєрєю стане для нього останнім
Легенда UFC зізнався, що бій з українцем Потєрєю стане для нього останнім
13 грудня 12:28
Нік Діас в 2023 році готовий повернутися до октагону та побитися за титул UFC
Нік Діас в 2023 році готовий повернутися до октагону та побитися за титул UFC
13 грудня 09:00
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
13 грудня 07:59
Долідзе назвав причину виклику на поєдинок Чімаєва
Долідзе назвав причину виклику на поєдинок Чімаєва
12 грудня 16:47
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини