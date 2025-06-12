Дейна Вайт: «Двалішвілі – серед найкращих в історії легшої ваги»
Президент UFC захопився фінішем в бою з О’Меллі та переможною серією грузина
близько 3 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт назвав чемпіона легшої ваги Мераба Двалішвілі (20-4) одним із найкращих бійців дивізіону в історії. Слова промоутера навів портал BJPENN.COM.
Вайт похвалив грузина за перемогу над Шоном О’Меллі.
«О’Меллі був готовий на 100%, але Мераб його фінішував. Він точно серед найкращих».
Двалішвілі переміг О’Меллі задушливим прийомом у третьому раунді на UFC 316. Наразі у грузина серія з 13 перемог підряд в UFC.
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