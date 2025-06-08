Олег Гончар

Чемпіон UFC у найлегшій вазі грузин Мераб Двалішвілі (20–4) провів реванш із колишнім володарем титулу американцем Шоном О’Меллі (18–3). Бій відбувся на турнірі UFC 316 у Ньюарку (США).

У першому поєдинку, який пройшов у вересні 2024 року, Двалішвілі переміг О’Меллі за очками.

У реванші Мераб був активнішим у стійці. Якщо в першому раунді після обміну ударами він намагався проводити тейкдауни, то в другому раунді він переважав суперника як за кількістю, так і за якістю ударів.

У третьому раунді Двалішвілі перестав грати з Шоном, одразу перевів його в партер і не дозволив повернутися в стійку. Наприкінці п’ятихвилинки Мераб провів задушливий прийом «північ-південь», після чого О’Меллі здався.

Результат бою: перемога Двалішвілі сабмішеном у третьому раунді.

Зазначимо, що це вже другий захист чемпіонського титулу для Двалішвілі.