Двалішвілі задушив О’Меллі у реванші на UFC 316
Грузинський чемпіон у другому бою знову переміг американця, цього разу — достроково
близько 2 годин тому
Чемпіон UFC у найлегшій вазі грузин Мераб Двалішвілі (20–4) провів реванш із колишнім володарем титулу американцем Шоном О’Меллі (18–3). Бій відбувся на турнірі UFC 316 у Ньюарку (США).
У першому поєдинку, який пройшов у вересні 2024 року, Двалішвілі переміг О’Меллі за очками.
У реванші Мераб був активнішим у стійці. Якщо в першому раунді після обміну ударами він намагався проводити тейкдауни, то в другому раунді він переважав суперника як за кількістю, так і за якістю ударів.
У третьому раунді Двалішвілі перестав грати з Шоном, одразу перевів його в партер і не дозволив повернутися в стійку. Наприкінці п’ятихвилинки Мераб провів задушливий прийом «північ-південь», після чого О’Меллі здався.
Результат бою: перемога Двалішвілі сабмішеном у третьому раунді.
Зазначимо, що це вже другий захист чемпіонського титулу для Двалішвілі.