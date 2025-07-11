Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт пообіцяв організувати поєдинок чемпіонів легкої ваги Ілії Топурії та Іслама Махачева.

Свою заяву він зробив після хвилі критики за зірвані гучні бої, серед яких повернення Конора Макгрегора та протистояння Джона Джонса проти Тома Аспіналла.

При цьому, Вайт пообіцяв влаштувати мегафайт Махачев – Топурія за умови, що спершу Іслам має відібрати пояс у полусередній вазі у Джека Делла Маддалени.

«Відразу після цього ви отримаєте бій Махачев — Топурія». Дейна Вайт

Також Вайт звинуватив ЗМІ у спекуляціях щодо зіркових боїв.

«Вони говорять про гіпотетичне, ще до того, як бої відбудуться. Я не люблю гіпотез, це лише варіанти». Дейна Вайт

Нагадаємо, раніше Топурія очолив рейтинг найкращих бійців UFC в P4P.