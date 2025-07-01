Топурія очолив рейтинг P4P UFC, збивши з вершини Махачева
Іспанець став чемпіоном ліги у другому для себе дивізіоні
17 хвилин тому
Ілія Топурія / Фото - UFC
Популярна ММА-ліга UFC опублікувала оновлений рейтинг P4P за підсумками турніру UFC 317.
Іспанський чемпіон у легкому дивізіоні Ілія Топурія (17-0) офіційно очолив рейтинг P4P UFC, змістивши з першої сходинки росіянина Іслама Махачева.
Чемпіон UFC у найлегшій вазі бразилець Алешандре Пантожа піднявся у топ-5.
Топ-10 P4P:
1. Ілія Топурія
2. Іслам Махачев
3. Мераб Двалішвілі
4. Дрікус Дю Плессі
5. Алешандре Пантожа
6. Алекс Волкановський
7. Магомед Анкалаєв
8. Джек Делла Маддалена
9. Том Аспіналл
10. Алекс Перейра
Нагадаємо, на шоу UFC 317 Топурія у першому раунді нокаутував бразильця Чарльза Олівейру та став володарем вакантного титулу чемпіона у легкому дивізіоні.