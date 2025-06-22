Дейна Вайт жорстко закрив двері Нганну назад до UFC
Президент UFC заявив, що не є фанатом ексчемпіона та не вірить у його повернення
близько 2 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт категорично відкинув можливість повернення колишнього чемпіона у важкій вазі Френсіса Нганну до промоушену. Про це він заявив на пресконференції після турніру в Баку, передає MMA Junkie.
«Я не його фанат. Я був би шокований, якщо Френсіс коли-небудь повернувся сюди».
38-річний Нганну провів свій останній бій у UFC у січні 2022 року, перемігши рішенням суддів француза Сіріла Гане. Потім він зі скандалом покинув промоушен.
Нганну провів два бої проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа в бокс і лише в жовтні 2024 року повернувся в клітку в рамках промоушена PFL, де нокаутував бразильця Ренана Феррейру в першому раунді.
Поділитись