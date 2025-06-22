Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт категорично відкинув можливість повернення колишнього чемпіона у важкій вазі Френсіса Нганну до промоушену. Про це він заявив на пресконференції після турніру в Баку, передає MMA Junkie.

«Я не його фанат. Я був би шокований, якщо Френсіс коли-небудь повернувся сюди». Дейна Вайт

38-річний Нганну провів свій останній бій у UFC у січні 2022 року, перемігши рішенням суддів француза Сіріла Гане. Потім він зі скандалом покинув промоушен.

Нганну провів два бої проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа в бокс і лише в жовтні 2024 року повернувся в клітку в рамках промоушена PFL, де нокаутував бразильця Ренана Феррейру в першому раунді.