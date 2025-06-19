Джон Джонс: «Нганну ще може повернутися в UFC»
Дейна Вайт може прийняти Нганну назад
38 хвилин тому
Чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс в інтерв’ю Sports Illustrated вважає, що колишній боєць промоушену Френсіс Нганну має шанси повернутися до октагону UFC.
Дейна завжди доводить справи до логічного завершення. Бізнес — важливіший за емоції. Якщо Френсіс покаже себе стриманим і конструктивним, то зможе без проблем повернутися в UFC. Дейна не просто так один із найкращих спортивних менеджерів у світі. І прибутки кажуть самі за себе — Нганну приваблює увагу фанатів. Упевнений, що Дейна буде зацікавлений у його поверненні.
Нагадаємо, Нганну залишив UFC у 2023 році та зосередився на боях за межами промоушену, зокрема у професійному боксі.
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