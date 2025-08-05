Олег Гончар

Грузинський середньоваговик UFC Роман Долідзе (15-3) розповів про плани отримати титульний бій у найближчій перспективі.

37-річний одесит наразі має серію з трьох перемог, а у своєму останньому поєдинку здолав Марвіна Ветторі (19-9-1).

«Неважливо, скільки боїв ще потрібно провести, я змушу UFC дати мені титульний поєдинок. Я просто пройду через це. Ентоні Ернандес має серію з семи перемог, але ми її перервемо. Після цього бою я буду за крок від титулу, і я цього заслуговую».

Наступний бій проти Ернандеса може стати вирішальним для Долідзе в плані отримання титульного бою в UFC.

Нагадаємо, боєць UFC Долідзе потрапив під російську атаку в Одесі