Долідзе націлився на титульний бій UFC
Роман почав вимагати цей поєдинок
43 хвилини тому
Роман Долідзе
Грузинський середньоваговик UFC Роман Долідзе (15-3) розповів про плани отримати титульний бій у найближчій перспективі.
37-річний одесит наразі має серію з трьох перемог, а у своєму останньому поєдинку здолав Марвіна Ветторі (19-9-1).
«Неважливо, скільки боїв ще потрібно провести, я змушу UFC дати мені титульний поєдинок. Я просто пройду через це. Ентоні Ернандес має серію з семи перемог, але ми її перервемо. Після цього бою я буду за крок від титулу, і я цього заслуговую».
Наступний бій проти Ернандеса може стати вирішальним для Долідзе в плані отримання титульного бою в UFC.
Нагадаємо, боєць UFC Долідзе потрапив під російську атаку в Одесі
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