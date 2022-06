Долідзе в UFC нокаутував фаворита Докоса

В Остіні, США, на турнірі UFC on ESPN 37 грузинський середньоваговик Роман Долідзе (10-1), який раніше проживав в Україні, переміг технічним нокаутом в першому раунді американця Кайла Докоса (11-3), який до бою вважався фаворитом протистояння.



На початку поєдинку суперники зіткнулися головами і рефері дозволив Докосу відновитися. Коли ж вони знову зійшлися в центрі клітки, Долідзе відправив противника на настил лівим боковим. Але Кайл швидко піднявся на ноги, уникнувши добивання.

Потім Долідзе затиснув Кайла у сітки і незабаром пробив коліном в голову, після чого Докос впав і був добитий – технічний нокаут.

Roman Dolidze def. Kyle Daukaus via TKO (punches) at 0: 55 of Round 1 romandolidze pic.twitter.com/qFG6YvVFAv