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Долідзе в UFC нокаутував фаворита Докоса

Грузин жорстко забив свого опонента в першому раунді
ММА
07:57
Долідзе в UFC нокаутував фаворита Докоса

В Остіні, США, на турнірі UFC on ESPN 37 грузинський середньоваговик Роман Долідзе (10-1), який раніше проживав в Україні, переміг технічним нокаутом в першому раунді американця Кайла Докоса (11-3), який до бою вважався фаворитом протистояння.

На початку поєдинку суперники зіткнулися головами і рефері дозволив Докосу відновитися. Коли ж вони знову зійшлися в центрі клітки, Долідзе відправив противника на настил лівим боковим. Але Кайл швидко піднявся на ноги, уникнувши добивання.

Потім Долідзе затиснув Кайла у сітки і незабаром пробив коліном в голову, після чого Докос впав і був добитий – технічний нокаут.


Відзначимо, що Долідзе виграв вже четвертий бій в UFC і другий поспіль. Також у грузина одна поразка.


Карен Агабекян
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