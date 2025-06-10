Двалішвілі — другий у P4P рейтингу UFC після перемоги над О’Меллі

Олег Гончар

Після турніру UFC 316, що відбувся 7 червня в Ньюарку, UFC опублікувало оновлений рейтинг pound-for-pound (P4P).

Чемпіон найлегшої ваги Мераб Двалішвілі (20-4) піднявся на другу сходинку завдяки впевненій перемозі над Шоном О’Меллі (18-3) в реванші. Ця перемога стала 13-ю поспіль для грузина.

Лідером рейтингу залишився чемпіон легкої ваги Іслам Махачев.

Третє місце посідає важковаговик Джон Джонс, за ним ідуть Ілія Топурія (чемпіон напівлегкої ваги) та Дрікус Дю Плессі (чемпіон середньої ваги).

Новачок топ-10 – Магомед Анкалаєв, який після перемоги над Алексом Перейрою на UFC 313 піднявся на шосту сходинку. Алекс Волкановський, Джек Делла Маддалена, Алекс Перейра та Алешандре Пантожа замикають десятку.

Топ-10 P4P UFC:

Іслам Махачев Мераб Двалішвілі Джон Джонс Ілія Топурія Дрікус Дю Плессі Магомед Анкалаєв Алекс Волкановський Джек Делла Маддалена Алекс Перейра Алешандре Пантожа

Кайла Харрісон (19-1), яка на UFC 316 здобула титул у найлегшій вазі, перемігши Джуліанну Пенью, не потрапила до жіночого P4P-рейтингу через обмежену кількість боїв у UFC, але її дебют у топ-15 прогнозується після наступного захисту.