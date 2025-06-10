Двалішвілі vs Пантожа. Чемпіон UFC відкритий до поєдинку в найлегшій вазі
Мареб вважає, що цей поєдинок може зацікавити вболівальників
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі готовий вийти в октагон проти володаря пояса в найлегшій вазі Александра Пантожі, якщо той перейде до його вагової категорії. Слова наводить MMAFighting.
Якщо Пантожа підніметься до моєї ваги, і UFC зацікавиться організацією цього бою, я не проти. Впевнений, що поєдинок викличе великий інтерес у вболівальників. Я поважаю Пантожу, він буде для мене серйозним викликом. Якщо він і UFC цього хочуть, я готовий.
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