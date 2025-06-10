Сехудо про перемогу Двалішвілі над О’Меллі: «Активність вирішила бій»

Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо в ефірі подкасту Pound 4 Pound with Kamaru & Henry прокоментував перемогу грузина Мераба Двалішвілі над американцем Шоном О’Меллі в реванші на UFC 316.

Сехудо зазначив, що не здивований результатом, адже висока активність Двалішвілі робить його небезпечним суперником. Він пригадав бій із Умаром Нурмагомедовим, де грузин показав свою майстерність.

За словами експерта, унікальність рухів Двалішвілі, коли він відступає на два метри від ударів, створюють проблеми для технічних бійців. Тому Генрі вважає, що Мераб переміг О’Меллі не точністю, а виснажливістю, зумівши його "перебити" активністю.

Нагадаємо, раніще Двалішвілі піднявся на другу позицію в рейтингу P4P.