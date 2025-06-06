О’Меллі виявився важчим за Двалішвілі напередодні реваншу UFC 316

Денис Сєдашов

Напередодні турніру UFC 316 головні учасники титульного поєдинку в найлегшій вазі – Шон О’Меллі та Мераб Двалішвілі – успішно пройшли офіційне зважування.

Американець О’Меллі зафіксував на вагах 61,23 кг, тоді як чинний чемпіон з Грузії Мераб Двалішвілі показав трохи менший результат – 60,78 кг. Обидва бійці вклалися у ваговий ліміт.

Бій стане реваншем: перша зустріч між бійцями відбулася у вересні 2024 року, і тоді перемогу здобув грузинський боєць.

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