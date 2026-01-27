Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC з Грузії Мераб Двалішвілі прокоментував результат бою у легкій вазі між американцем Джастін Гетжі та британцем Педді Пімблеттом, який відбувся на турнірі UFC 324 у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Гетжі переміг Пімблетта одноголосним рішенням суддів за підсумками п’яти раундів і завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.

Двалішвілі у своїх соціальних мережах дав жорстку оцінку стилю обох учасників бою. За його словами, суперники робили ставку на силову рубку, а не на технічні дії. Грузин також згадав чинного повноцінного чемпіона дивізіону Ілію Топурію, зазначивши, що той має значно вищий рівень боксу та, ймовірно, з іронією спостерігав за цим поєдинком.