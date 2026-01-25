Олег Гончар

У головному поєдинку турніру UFC 324 у Лас-Вегасі в бо за титул тимчасового чемпіона у легкій вазі билися американський ветеран Джастін Гетжі (27-5) та британський проспект Педді Пімблетт (23-4).

Гетжі з перших секунд пішов на загострення бо та швидко потряс Пімблетта серією ударів правою рукою, відправивши суперника на канвас. Британець зумів пережити стартовий натиск, після чого бій перейшов у рівну та жорстку перестрілку в стійці. У другому раунді американец знову домінував з нокдауном, а потім лежачи зверху на супернику.

У середині поєдинку Пімблетт вирівняв хід бою, почавши краще працювати другим номером і частіше влучати з дистанції. Втім, у чемпіонських раундах Гетжі повернув контроль, неодноразово потрясаючи британця та витримуючи всі його відповіді. П’ятий раунд пройшов у відкритій рубці.

За підсумками п’яти раундів судді віддали перемогу Гетжі одноголосним рішенням: 49-46, 49-46, 48-47.

Нараза Гетжі є основним претендентом на титул повноцінного чемпіона, який наразі у Ілії Топурії.