Стрікленд – про чімаєва: «Я тренувався з цими сраними дагестанськими терористами все життя»
Шон вважає, що Дрікус може впоратися з хамзатом, якщо зможе нівелювати перевагу суперника у боротьбі
близько 1 години тому
Фото: UFC
Колишній чемпіон UFC Шон Стрікленд висловився про поєдинок Дрікуса дю Плессі та хамзата чімаєва. Американця цитує fightnews.info:
Дрікус краще у стійці, ніж чімаєв, але у хамзата досить божевільний греплінг. Я тренувався з цими сраними дагестанськими терористами все своє життя. Я знаю, як це підніматися з-під цих хлопців і переживати шторм. Я не знаю, чи стикався Дрікус з таким рівнем боротьби, який може трохи застати його зненацька. Дрікус справді має бути готовим до надзвичайного тиску на землі. Якщо він зможе його витримати, то поб'є чімаєва.
Стрікленд вважає чімаєва морально слабким.