Один із провідних бійців легкої ваги UFC Джастін Гетжі висловив невдоволення рішенням промоушену не включити його у бій за вакантний титул після того, як чинний чемпіон Іслам Махачев перейшов у напівсередню вагу. Слова наводить MMA Fighting.

Вони винні мені титульний бій. У мене три перемоги в останніх чотирьох поєдинках. Вони самі приїхали до мене додому і благали вийти на бій з Максом Холлоуеєм на UFC 300. Це був знаковий поєдинок, але його не можна брати до уваги при оцінці титульних шансів.

Я не кажу, що ця поразка нечесна, але всі розуміють, у яких обставинах вона сталася. До цього я переміг Рафаеля Фізієва та Дастіна Пор'є. А Пор'є, між іншим, нещодавно здолав Сен-Дені і вийшов на титульний бій з махачєвим.